女性9人組「NiziU」が14日、東京ドームで2大ドームツアーの最終公演を行った。歌手の西野カナ（37）がサプライズで登場し、会場が沸き立った。西野のカバー曲「Dear…」を歌唱中、バックステージから西野本人が現れ、観客は大歓声。10人で美しいハーモニーを奏でたのち、続けて西野とNiziUのコラボ曲「LOVEBEAT（feat.NiziU）」を初披露した。歓声を受けた西野は「めっちゃうれしかった。こんな記念すべき日に、共演さ