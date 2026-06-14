元日向坂４８で女優の影山優佳（２５）が１４日、驚きの姿を公開し、反響を呼んだ。サッカーＷ杯取材のために米国で日本代表を追っている影山。この日公開した姿ではピッタリとした日本代表のアウェイ用のユニホームを着用。「ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの１３０です！ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！な方におすすめの着方です」とつづった。コメント欄