バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』が日本時間14日、中国・臨沂で開幕した。男子日本代表はスロベニアにセットカウント3−1で開幕から4連勝で第1週を終えた。この試合でチーム最多の23得点をマークした石川祐希キャプテン（30）や西田有志（26）や深津英臣（36）が試合を振り返り、24日からの第2週に向けて意気込みを語った。試合後、世界ランキングが逆転し、日本は6位から5位に浮上し、スロベニアは5位から