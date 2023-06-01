【モデルプレス＝2026/06/15】Snow Manの宮舘涼太が6月24日発売の「anan」2501号（マガジンハウス）に登場。表紙を務める。【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ◆宮舘涼太がスーパースターに三変化カンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に正式出品され話題の6月19日公開の映画『黒牢城』や、先日最終回を迎えた主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』など、Snow Manとしての活動はもちろん、俳