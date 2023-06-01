【モデルプレス＝2026/06/15】元乃木坂46の久保史緒里らが出演する「クレヨンしんちゃん」実写化ショートムービー第3話「一途なあいちゃんだゾ！」篇が6月15日より公開される。【写真】24歳元乃木坂46人気メンバー、大人になったクレしん“あいちゃん”熱演◆久保史緒里、大人になった“あいちゃん”演じる実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）は、いつ