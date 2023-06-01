北中米Ｗ杯で戦う日本代表「森保ジャパン」の密着ドキュメンタリーを、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開している日本サッカー協会は１４日夜、森保監督が負傷により離脱したＭＦ遠藤航について、選手に口頭で伝え、説明するミーティングの模様の映像を公開した。会議室に集まった選手を前に森保監督が「航、離脱してもらうことになりました」と告げ、事情を説明した。南野拓実、吉田麻也らのように帯同してもらうことも考えた