◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。左膝の炎症から２試合ぶりの復帰戦となった前日１３日（同１４日）の同戦では初回に１４号先頭打者アーチ。打者としては問題なくプレーできており、この日は出場４試合連発となる１５号にも期待がかかる。