HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ドナ ベキッチ] 2 - 0 [エマ ラドゥカヌ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第7日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス決勝で、ドナ ベキッチとエマ ラドゥカヌが対戦した。 第1セットはドナ ベキッチが6-0で先取。第2セットもドナ ベキッチが7-6で制し、ドナ ベキッチがセットカウント2対