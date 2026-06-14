F1カタルーニャ GP決勝 サーキット：スペイン／カタルーニャ・サーキット 天気：晴れ 路面状況：ドライ 気温：31℃ 路面温度：54℃ F1カタルーニャ GPの決勝がカタルーニャ・サーキットで行われ、2番グリッドからスタートしたL.ハミルトン（FER）がタイム1:32:28.105で優勝。2位は（+19.561）でポールポジションスタートのG.ラッセル（MER）、3位は（+23.719）で