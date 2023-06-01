【その他の画像・動画等を元記事で観る】 久保史緒里が「やかんの麦茶 from 爽健美茶」の実写化ショートムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』に登場する。 ■久保史緒里演じるお嬢様・あいちゃん（25歳）の見せる“めんどうだけど、愛おしい”関係性に注目 「やかんの麦茶 from 爽健美茶」が展開する実写化ショートムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん