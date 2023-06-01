【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man・宮舘涼太が6月24日発売の『anan』の表紙を飾る。 ■宮舘が多くの人に愛される理由がギュッと詰まった誌上「宮舘シネマ」 カンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に正式出品され話題の6月19日公開の映画『黒牢城』や、先日最終回を迎えた主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』など、グループとしての活動はもちろん、俳優としても出演作