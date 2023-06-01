9人組ガールズグループNiziUが14日、東京ドームで、5周年イヤーの集大成となる約3年半ぶりのドームツアー「NiziU Live with U 2026“NiziU : THE CINEMA”」最終公演を行った。メインステージを埋め尽くすダンサーとの圧倒的迫力のパフォーマンス。しっとりと聴かせるバラードコーナー。そこでは、サプライズゲストで西野カナ（37）が降臨。メンバーそれぞれのソロパフォーマンスコーナー。そして、随所にちりばめられた、同ツアー