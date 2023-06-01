9人組ガールズグループNiziUが14日、東京ドームで、5周年イヤーの集大成となる約3年半ぶりのドームツアー「NiziU Live with U 2026“NiziU : THE CINEMA”」最終公演を行った。オープニング曲には「Happy day」を披露。RIKU（23）の「東京ドーム！今日は最終日！盛り上がっていけますか！」の呼びかけにファンは大歓声で応えた。2曲目には「ハートEmotion」を続け、昨年リリースの3rdアルバム「New Emotion」から2曲続けて披露