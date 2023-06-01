熊本県八代市と上天草市の海上を架橋で結ぶ「八代・天草シーライン」構想に地元の熱視線が注がれている。実現すれば、天草市本渡と九州自動車道・八代インターチェンジ（八代市）の所要時間は約１時間で従来から半減。台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が菊陽町に進出して以降、県内では経済効果の「南北格差」が指摘されているが、地元自治体などで組織する建設促進協議会は「構想が県南の新時代を切り開く」と期待を膨らませる。◆