元乃木坂46久保史緒里（24）が15日公開の「やかんの麦茶from爽健美茶」実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃんやかんの家族だゾ！」シーズン2第3話「一途なあいちゃんだゾ！」編に登場する。同シリーズは、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描くオリジナルショートムービー。4月から公開され、総再生回数2100万回突破の人気シリーズとなっている