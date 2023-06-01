茨城県かすみがうら市が、隣接する土浦市との合併を目指して動き出すことが関係者らへの取材で分かった。人口減少で市政運営が困難になると判断したという。市議会定例会最終日の１６日、土浦市に対して合併を協議・検討する組織の設置を求める関連議案を提出し、可決される見通しだ。議決を経て、宮嶋謙市長らが１７日にも、土浦市役所を訪れて要望書を提出する方向で調整している。（成海隆行）関係者によると、かすみがうら