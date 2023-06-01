9人組ガールズグループNiziUが14日、東京ドームで、約3年半ぶりのドームツアー「NiziU Live with U 2026“NiziU:THE CINEMA”」最終公演を行った。同ツアーのテーマは“THE CINEMA”。文字通り映画や劇場のエッセンスを各所にちりばめ、エンターテインメント感あふれる演出を意識した。ライブ中盤のバラードコーナーでは“恋愛ソングの女王”こと西野カナ（37）の「Dear…」をせり出しの円形ステージで披露。同曲は4月発売の2nd EP