【サンリオキャラクターズ ぷっくりラバマスグミ7】 6月15日 発売 価格：352円 バンダイは、「サンリオキャラクターズ ぷっくりラバマスグミ7」を6月15日に発売する。価格は352円。 本商品は、サンリオキャラクターズのラバーマスコットがついたグミの第7弾。ラバーマスコット1個とグミキャンディが入っている。半立体のぷっくりとしたマスコッ