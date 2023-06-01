【「ドラゴンボール」TVシリーズ4作】 6月15日～見放題配信 Amazonが提供する動画配信サービス「Prime Video」にて「ドラゴンボール」TVアニメシリーズ4作品の見放題配信が本日6月15日より開始される。 「ドラゴンボール」は、鳥山明氏の同名マンガを原作とするテレビアニメ。今回本作およびその続編となる「ドラゴンボールZ」、「ドラゴン