Fun Standardは、同社が展開するカーアクセサリーブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、車内での食品の温度管理や買い物荷物の転倒防止をサポートする新商品「保冷保温収納ボックス」を発売した。【こちらも】静かで強力Regalia Majestyからコードレス高圧洗浄機登場近年はまとめ買いや複数店舗を回る買い物スタイルが一般化しているが、気温が高くなる季節には、冷凍食品や生鮮食品の保管場所に悩むドライバー