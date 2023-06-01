９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が１４日、東京ドームでドームツアーのファイナル公演を迎え、グループをプロデュースしたＪ．Ｙ．Ｐａｒｋ氏が駆けつけた。ＭＣでＭＡＹＡが「特別な方にいらしていただいております」と紹介。ドームのバルコニー席から見守っていたＪ．Ｙ．Ｐａｒｋ氏にスポットライトが当てられると、大きな歓声が沸き起こった。Ｐａｒｋ氏はメンバーに向けてハートポーズを作ったりするなどして満面