９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が１４日、東京ドームで３年半ぶりとなるドームツアーのファイナル公演を開催した。メドレー含む全４０曲を披露し、中盤に９人が敬愛する歌手の西野カナがサプライズ登場。一夜限りの共演で、華々しく締めくくった。夢のステージに興奮を抑えきれなかった。西野の代表曲「Ｄｅａｒ…」を９人がカバー歌唱していると、背後から本人が登場。客席からはどよめきが起こり、続けて５月にリリー