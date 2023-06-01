元乃木坂46で俳優の久保史緒里が、15日から公開される実写化ショートムービー「やかんの家族だゾ！」シーズン2・第3話に出演。しんちゃんを一途に想うお嬢様、“あいちゃん”こと酢乙女あい（25歳）役を演じていることが明らかとなった。【動画】25歳になった”あいちゃん”が登場！姫カットの久保史緒里が熱演昨春からスタートした、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常の