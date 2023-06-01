千鳥の大悟とノブがオズワルド伊藤の姿に「誰!?」「老けすぎて…」と衝撃を受ける場面があった。【映像】オズワルド伊藤の衝撃の姿『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには中田花奈が登場した。この日は、欲望を叶えようとする人間に密着し、VTRの結末を