Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でのオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】ミセス 大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架、様々な衣装を身にまとう『MAJ』オフショット） Mrs. GREEN APPLE昨年に続いて2年連続での最優秀アーティスト賞を受賞。さらに、授賞式では「クスシキ」を、京都・平安神宮での映像から会場のTOYOTA ARENA TOKYOでの生パフォーマン