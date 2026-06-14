プレミアリーグのトッテナムがDFとの契約延長に近づいている。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、スペイン代表のペドロ・ポロと2031年までの5年契約で合意に達したようだ。1年間の延長オプションが付き、給与はチーム最高額になると見られている。ポロはスポルティングCPで評価を高めた右SBで、トッテナムにやってきたのは2023年。25-26シーズンは公式戦47試合で2ゴール6アシスト、プレミア