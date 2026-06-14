サッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカム氏（51）が12日、ハリウッドの殿堂入りを果たし、名前が刻まれた星形のプレートを埋め込む記念式典に出席した。妻でファッションデザイナーのビクトリア・ベッカムさんや次男ロメオ氏と三男クルス氏、愛娘ハーパーさんら家族に加え、俳優トム・クルーズも祝福に駆け付けた一方、確執が取り沙汰される長男ブルックリン氏夫妻の姿はなかった。自身のSNSに長文メッセージを投稿し、両