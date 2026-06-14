１２日、中国・南アジア博覧会の「医療・健康館」に設置された雲南白薬集団の展示ブース。（昆明＝新華社記者／荊昭延）【新華社昆明6月14日】中国雲南省昆明市で開かれている第10回中国・南アジア博覧会の「医療・健康館」では、生涯を通じた健康管理や中医薬関連産業、デジタル・スマート医療などをテーマに、医療・健康分野の新たな技術や製品、サービスを展示している。製薬大手の雲南白薬集団は、煎じ薬の調合、包装、発