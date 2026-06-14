日本テレビ系列で本日6月14日最終回を迎えた、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。【写真】ミンソクが言う「記念日」とは…？最終回放送終了後よりHuluで、地上波本編では描かれなかったミンソクと桃子の《愛らしい一日》を描いたオリジナルストーリー第10.5話「思い出せない記念日」の独占配信を開始する。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木