いよいよワールドカップのオランダ戦。24年のアジアカップでは批判にさらされた守護神・鈴木彩艶が確かな成長を遂げて世界最高峰の舞台に挑む。「いよいよ。そういう感覚があります。今日（オランダ戦前日）も試合モードのトレーニングができました」オランダ戦で警戒すべきポイントは？「まずは最初の立ち上がり。何が起こるか分からないので、そこの準備をしなければいけないです。シンプルにプレーする、試合の流れを見なが