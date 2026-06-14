【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 1ー1 モロッコ代表（日本時間6月14日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】ありえない“痛恨ミス”→まさかの失点シーン元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、ブラジル代表の失点場面に厳しい評価を下した。先制点を許した局面におけるDFガブリエウ・マガリャンイスの対応について、辛口の見解を示している。日本時間14日、FIFAワールドカップ2026グループC第1節でブ