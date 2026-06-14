グラビアアイドル・女優の一ノ瀬瑠菜さんが13日に自身のX(@ichinose_luna)を更新し、同日にMUFGスタジアム(国立競技場)で行われたJリーグオールスターDAZNカップを現地観戦したと報告した。現在19歳の一ノ瀬さんは2023年に『ミスマガジン2023』の読者特別賞を受賞。2024年に『週刊ヤングマガジン』で初のソロ表紙・巻頭グラビア掲載を果たし、その後も各誌でソロ表紙・巻頭グラビアを飾っている。グラビア界で躍進を続ける一