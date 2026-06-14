見た目がよく似ているかぶと大根ですが、実は植物としての分類や食感、味わいに様々な違いがあります。メディカルドック監修管理栄養士が、大根との違いをはじめ、かぶが持つ健康効果や食べる際の大切な注意点について詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「かぶ」は”何の栄養”が牛乳より2倍ある？大根との違いも管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監