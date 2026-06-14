男性は本命相手に対して、“相手の毎日そのもの”に興味を持つようになるもの。徐々にプライベートに踏み込んでくるでしょうし、会話の内容や質問の仕方も変わってくるでしょう。“特別じゃない話”ほど聞きたくなる男性は本命相手には、特別な出来事の話を聞くだけでは足りなくなっていくもの。仕事帰りに寄ったお店、ランチで食べたもの、休日に見たドラマなど些細な話まで知りたくなってしまうでしょう。これは情報が欲しいので