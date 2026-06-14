いつも男性から優しくされていて、「私のこと好きなのかな？」と思っていたのに、実は男性には本命彼女がいたなんて話を聞いたことありませんか？そこで今回は、女性としては注意したい、男性がしがちな「好きを匂わせる行動」を紹介します。｜何でもオープンに話してくれる何でもオープンに男性が話してくれると、女性としては「自分に心を開いてくれているかも」と思いがち。でも、男性からすると「嫌われたって別にいい」と思っ