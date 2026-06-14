「好きだよ」と言ってくれる。会えば優しくしてくれる。それなのに、離婚の話になると曖昧になる。不倫関係において、そんな状況にモヤモヤする女性は少なくありません。でも、この疑問には感情だけでは説明できない現実もあります。“好き”と“離婚する”は同じではない相手に気持ちがあることと、家庭を手放すことは別の問題です。離婚には生活、お金、子ども、人間関係など、多くの現実が関わってきます。そのため、「好きだか