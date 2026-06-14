営業先への移動中や合間の時間にコンビニへ立ち寄るのが「日課になっていた」というOさん（45歳・営業）。しかしいつの間にか、コーヒーやお茶だけでなく、チョコレートやお菓子も一緒に買うのが当たり前になっていたそうです。実際、毎日の積み重ねを振り返ってみると、間食の回数は想像以上に増えていたとのこと。そんなOさんが見直したのが、“コンビニのついで買い習慣”でした。飲み物だけのつもりが、毎回お菓子も買っていた