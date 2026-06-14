ショートヘアは顔まわりがすっきり見える分、ヘアカラーの印象がダイレクトに伝わるスタイル。「白髪ぼかしの方がおしゃれ？」「それともワンカラーの方が上品？」と迷う方は少なくないでしょう。特に白髪が気になり始める世代では、“白髪ぼかし”と“ワンカラー”のどちらを選ぶかで悩む人も少なくありません。ただ、2026初夏は“白髪ぼかしか、ワンカラーか”を選ぶ時代ではなく、“白髪との境界をどう見せるか”が鍵。そこで今