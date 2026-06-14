梅雨は外出の機会が減りやすく、活動量が落ちやすい季節です。そのため、「梅雨になると太る」と言われることもあります。ただし、雨そのものが体脂肪を増やすわけではありません。実際には、活動量や生活リズムの変化が体型に影響しやすくなるのです。梅雨は“運動不足”より“活動量不足”が起こりやすい雨の日が続くと、ウォーキングや外出の機会が減りやすくなります。ただ、見落としやすいのは運動だけではありません。通勤や