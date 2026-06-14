沖縄県・宮古島から橋を渡った来間（くりま）島にある宿泊施設【宮古島来間リゾート シーウッドホテル】。2026年6月1日には、南国のドラマチックな夜空の映像に没入できるプラネタリウム「MIYAKO GALAXY-DOME（ミヤコギャラクシードーム）」がオープンしました。今回は沖縄や宮古の食材を使ったホテルの朝食ビュッフェを紹介します。｜リゾート感たっぷりのレストラン朝食ビュッフェの会場は、広い施設の南西部に位置する「Be