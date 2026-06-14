「なんで私にばっかりちょっかい出すの？」そんな風に男性の態度に戸惑った経験はありませんか？実はそれ、不器用な男性が“本命女性にだけ”見せる特別なサインかも。そこで今回は、男性が“本命の女性”にだけ見せる「からかい行動」について解説します。目を引きたい気持ちの裏返し子どもの頃、好きな子にわざとちょっかいを出している男子っていたと思います。男性は大人になってもその心理は変わらず、「どうにか気を引きたい