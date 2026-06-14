女優・大地真央（７０）が１４日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。中学卒業後の１９７１年に宝塚音楽学校に入学してからの思い出や、プライベートについても語った。２００７年に結婚した１２歳下の夫で、世界的インテリアデザイナー・森田恭通氏（５８）もＶＴＲで登場。「とにかく明るい人ですよ。みんなを喜ばす、面白くさせるところは天才的」「みんなをリラックスさせる（人）」などと、素顔を明かし、「かわい