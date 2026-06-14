年齢とともに気になりやすい、腰まわりのもたつきや下腹のぽっこり。体重は変わらなくても「ここだけ落ちにくい」と感じる大人世代は少なくないはずです。そこで取り入れてほしいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【シザーズ】のバリエーション。体幹をしっかり使いながら脚を動かすことで、腰まわりと下腹のラインを同時に整えることができます。シザーズのバリエーション（１）仰向けに寝て、両脚を上げてひざを直角に曲げ、両