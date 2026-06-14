「週末なにしてるの？」「それ誰と行くの？」そんな風に、男性の方から予定について聞かれることありませんか？男性は本命相手に対して、“相手の予定”が気になってしまうものなのです。“何をするか”より“誰といるか”が気になる男性は本命相手には予定そのものだけでなく、その予定で誰と一緒にいるのかが気になってしまうもの。友達と会う、食事に行く、旅行へ行くなどの話になると、「誰と？」と尋ねてくることもあるでしょ