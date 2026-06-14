昼食を食べた後、強い眠気に襲われる。会議や仕事中に集中できなかったり、気づけば何度もあくびをしていたりといったことありませんか？40代以降は、睡眠不足や疲労の蓄積だけでなく、昼食の内容や食べ方によっても午後のコンディションが左右されるものです。最近の健康トレンドでは、“何を食べるか”だけでなく、“どう食べるか”“食後をどう過ごすか”も重視されています。そこで今回は、40代・50代が見直したい昼食習慣につ