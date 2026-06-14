肩肘張らずに着られるシンプル & ナチュラルなテイストに心惹かれる……。そんなミドル世代にチェックしてほしいのが、こだわり抜かれた素材と洗練されたデザインが魅力的な【無印良品】発の【MUJI Labo（ムジラボ）】のアイテムです。季節感をまとえるサマーセーターや品のあるワンピースを使ったコーデは、主張しすぎないのにどこか垢抜け感を得られるはず。ぜひアイテムごと真似してみて。