俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）が、きょう14日に最終話を迎えた。放送終了後、地上波本編では描かれなかったミンソク／青木照（志尊）と河瀬桃子（仁村）の“愛らしい1日”を描いたHuluオリジナルストーリー第10.5話「思い出せない記念日」が配信開始された。【場面カット】運命の最終回…何度もメッセージを送る拓人