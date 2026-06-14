「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）がＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）を９分２４秒アングルスラムで撃破し、王座に返り咲いた。２月１１日の大阪大会では極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）の介入や反則なども受け、わずか２分８秒で敗れて王座を奪われる屈辱を味わったが、因縁の宿敵に雪辱成功。さらに、プロレスデビュー半