NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・豊臣秀長（小一郎）を演じる仲野太賀が14日、兵庫県朝来市で行われたトークイベントに登壇。これまで「あまり話す機会がなかった」というキービジュアル制作の舞台裏を明かした。【写真】「決意表明のようなもの」と語った『豊臣兄弟！』キービジュアル小一郎（仲野）と兄・藤吉郎（のちの豊臣秀吉／池松壮亮）が、天気雨の中で笑顔を見せる印象的なキービジュアル。自身の笑顔について