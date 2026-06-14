毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。6月14日（日）は、ゲストに井口浩之（ウエストランド）、きしたかの（岸大将・高野正成）、バッテリィズ（エース・寺家）、小坂菜緒（日向坂46）を迎えて、「パワフルプロ野球2026-2027」をプレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。【動画】バッテリィズの上